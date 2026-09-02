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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع حادث أتوبيس دهب–نويبع ويوجه برفع الاستعداد بالمستشفيات

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

تابع اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، على طريق دهب – نويبع، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة نويبع، أمام قرية المزينة، أعمال التعامل مع الحادث وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

وما زال المحافظ يتابع لحظة بلحظة تطورات الحادث من خلال مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والسكان، موجها برفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، وسرعة نقل الحالات إلى المستشفيات وفقًا لحالتهم الصحية.

وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والسكان، تم توجيه 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للمشاركة في إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، إلى جانب دعم المحافظة بـ4 سيارات إسعاف إضافية، بواقع سيارتين من محافظة السويس وسيارتين من محافظة شمال سيناء، فضلًا عن الاستعانة بسيارة إسعاف تابعة لطابا هايتس للمشاركة في أعمال نقل المصابين.

ووفقًا للحصر الطبي الأولي، أسفر الحادث عن إصابة 28 راكبًا، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أسفر الحادث عن 16 حالة وفاة في موقع البلاغ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، مع استمرار متابعة الموقف وتحديث أعداد الحالات أولًا بأول من الجهات المختصة.

وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات نويبع وطابا ودهب وسانت كاترين وشرم الشيخ، وتجهيز ثلاجات حفظ الجثامين بالمستشفيات بإجمالي 23 عينًا، لاستقبال حالات الوفاة، مع استمرار نقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات المحددة.

كما تم الدفع بعدد 2 لودر من مدينة نويبع إلى موقع الحادث للمشاركة في أعمال التعامل مع تداعيات الحادث.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والطبية والأمنية جهودها في موقع الحادث والمستشفيات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، فيما يتابع المحافظ تطورات الموقف لحظة بلحظة، ويوجه بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وتتقدم محافظة جنوب سيناء بخالص التعازي لأسر المتوفين، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتؤكد المحافظة أن أعداد المصابين والوفيات الواردة في البيان هي وفق الحصر المبدئي، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور ورودها من الجهات المختصة.

جنوب سيناء المحافظ تداعيات حادث نويبع

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