بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار بإطلالة صيفية لافتة، ظهرت خلالها بإحساس عصري يجمع بين البساطة والجرأة، وذلك في أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي

وظهرت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية توب أبيض بتصميم بسيط وحمالات عريضة، مع فتحة صدر على شكل حرف V، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا ناعمًا دون مبالغة.

واعتمدت إيمان العاصي على نظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم، جاءت بتصميم عصري لافت، وأضفت على ملامحها لمسة من الغموض والأناقة، بينما تركت شعرها البني منسدلًا حول كتفيها بتصفيفة طبيعية مموجة قليلًا.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامح الوجه، مع التركيز على الشفاه بدرجات وردية هادئة، إلى جانب بشرة موحدة ومظهر طبيعي يتناسب مع أجواء الإطلالة الصيفية.

وتكشف الإطلالة عن ميل إيمان العاصي إلى الأزياء البسيطة والعصرية التي تعتمد على القطع الأساسية مع إضافة تفاصيل بارزة، مثل النظارة الشمسية، للحصول على مظهر أنيق ولافت في الوقت نفسه.

إيمان العاصي على إنستجرام

إيمان العاصي وإطلالاتها العصرية

وتحرص إيمان العاصي في ظهورها المختلفة على التنوع بين الإطلالات الكلاسيكية والكاجوال، مع اختيار صيحات تتناسب مع شخصيتها وتبرز حضورها أمام الجمهور.