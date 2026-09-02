أكسيوس: الجيش الأمريكي هاجم نحو 100 هدف في إيران.. واستهدف ناقلتين حكوميتين لأول مرة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية نفذت أمس الثلاثاء موجة واسعة من الغارات الجوية على إيران، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والبحرية، بالتزامن مع تأكيد طهران تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة.

غارات أمريكية استهدفت 100 موقع وناقلتين إيرانيتين

قال الموقع الأمريكي نقلاً عن مسؤولين في واشنطن إن نحو 100 هدف تعرضت للهجوم خلال الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على إيران يوم الثلاثاء.

وأوضح "أكسيوس" أن الجيش الأمريكي هاجم وللمرة الأولى ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية، رداً على ما وصفته واشنطن بهجمات إيرانية سابقة استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها استهدفت مواقع للدفاع الجوي الإيراني وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام تابعة للحرس الثوري، معلنة إكمالها "بنجاح موجة من الضربات على إيران".

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز ودمرت الرادارات الإيرانية، مشدداً على أن "سنتعقب أي كيان يدعم إيران".

الملاحة في هرمز مستمرة.. و40 سفينة عبرت الثلاثاء

في المقابل، أكدت مصادر أمريكية استمرار حركة الملاحة في المضيق رغم التصعيد.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أن قرابة 40 سفينة عبرت من وإلى مضيق هرمز يوم الثلاثاء حاملة ملايين البراميل من النفط.

وكان وزير الطاقة الأمريكي قد أعلن أن 17 مليون برميل من النفط عبرت المضيق يوم الاثنين.

إيران ترد: هجمات على أربيل والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في أربيل، بينها قاعدة "حرير".

كما ذكرت وكالة أنباء البحرين أن منظومات الدفاع الجوي في المملكة اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية فشل.

سنتكوم: الضربات رد على محاولات إيرانية ضد الملاحة

بررت القيادة المركزية الأمريكية الضربات بأنها جاءت عقب محاولات هجومية قام بها الحرس الثوري ضد الملاحة في مضيق هرمز وقوات أمريكية منتشرة في المنطقة.

وأكد الجيش الأمريكي أن قواته في حالة يقظة تامة وجاهزية ومستعدة لمواصلة تنفيذ العمليات إذا لزم الأمر.