سماء سبتمبر تخبئ 4 مفاجآت.. ماذا ينتظر مصر خلال أيام؟

تستعد سماء شهر سبتمبر 2026 لاستقبال مجموعة من الظواهر الفلكية المثيرة، التي تمنح محبي مراقبة النجوم فرصة للاستمتاع بمشاهد مميزة يمكن رصد بعضها بالعين المجردة، دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو معدات فلكية متخصصة.

وتتنوع الظواهر المرتقبة بين اقترانات تجمع القمر بعدد من الكواكب، وظهور الهلال، إلى جانب وصول كوكب الزهرة إلى واحدة من أكثر لحظاته لمعانًا خلال ظهوره المسائي هذا العام.

القمر والمشتري في مشهد نادر

البداية ستكون مع ظاهرة فلكية مميزة في 8 سبتمبر، عندما يقترب القمر من كوكب المشتري في السماء خلال الساعات التي تسبق شروق الشمس.

وسيظهر الجرمَان فوق الأفق الشرقي، ويمكن لمحبي رصد السماء محاولة مشاهدتهما في حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، مع اختيار مكان مكشوف بعيد نسبيًا عن المباني والإضاءة القوية.

هلال سبتمبر ومشاهدة درب التبانة

ومع الانتقال إلى 11 و12 سبتمبر، يحين موعد القمر الجديد، وهي فترة قد تكون مناسبة لمحبي مراقبة السماء، خصوصًا في المناطق التي تقل فيها مصادر التلوث الضوئي.

كما تمثل هذه الفترة واحدة من الفرص الأخيرة خلال عام 2026 لمشاهدة مركز مجرة درب التبانة بوضوح نسبي في نصف الكرة الشمالي، ما يجعل الابتعاد عن أضواء المدن خيارًا مثاليًا للراغبين في الاستمتاع بالمشهد السماوي.

هلال القمر يقترب من الزهرة

وفي 14 سبتمبر، يعود القمر ليقدم مشهدًا مختلفًا، إذ يظهر هلاله بالقرب من كوكب الزهرة بعد غروب الشمس.

وسيبدو الهلال على مسافة تقارب خمس درجات من الزهرة فوق الأفق الغربي، ويمكن رصد المشهد لنحو ساعة تقريبًا بعد غروب الشمس، قبل أن يختفي الجِرمان أسفل الأفق.

الزهرة في ذروة لمعانه

أما 18 سبتمبر، فيحمل واحدًا من أبرز مشاهد الشهر، مع وصول كوكب الزهرة إلى ذروة سطوعه خلال ظهوره المسائي في عام 2026.

وسيظهر الزهرة بعد غروب الشمس مباشرة بالقرب من الأفق الغربي، ويتميز بسهولة رصده حتى من المناطق الحضرية ذات الإضاءة المرتفعة، ما يجعله أحد أبرز الأجرام التي يمكن لمحبي الفلك متابعتها خلال الشهر.

وبذلك سبتمبر سيكون شهرًا حافلًا بالمواعيد الفلكية التي تستحق تسجيلها مسبقًا، خاصة للراغبين في التقاط صور مميزة للسماء ومتابعة حركة القمر والكواكب بالعين المجردة.