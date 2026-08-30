قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من السيارات للبطاريات.. خريطة مصر الجديدة مع الصناعة الصينية
وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات بجامعة السويس بتكلفة 1.722مليار جنيه
الفتوى والتشريع: منع إقامة مبانٍ بالمنطقة المحظورة في نهر النيل إلا للنفع العام
بلدية طرابزون تستعد لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المدينة
اقتراح مثير من خالد طلعت لإنهاء أزمة التحكيم في الدوري
العودة الخيار الوحيد أمامه.. الزمالك يحاصر بيزيرا بإجراءات قوية
زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو
كامل الوزير يكشف عن خطة الدولة الشاملة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة
فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته
الشروط والوثائق المطلوبة.. خطوات تحديث بطاقات التموين 2026 ورابط الموقع الرسمي للوزارة
محافظ الغربية يتابع تداعيات حريق مستشفى كفر الزيات العام.. ويطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية
خسوف القمر يتكرر.. ما هي الأسباب وموعد الكسوف الشمسي المرتقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قسم الفلك بعلوم الأزهر بالقاهرة يتسلم تلسكوبًا متطورًا لرصد الشمس بنطاق الهيدروجين

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إيمان طلعت

تسلّم قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، تلسكوبًا شمسيًا متطورًا من نوع (H-Alpha)، ليضاف إلى منظومة التلسكوبات والأجهزة العلمية بالقسم؛ وذلك ضمن إطار خطة جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، لدعم الكليات بالأجهزة والتقنيات الداعمة لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وأوضح الدكتور كامل عبد اللطيف جادالله رئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية، أن التلسكوب الجديد يمثل إضافة علمية نوعية لقسم الفلك والأرصاد الجوية، خاصة في إطار استعداداته لرصد وتوثيق الكسوف الكلي للشمس في شهر أغسطس لعام 2027م، مشيرًا إلى كونه حدثًا فلكيًا عالميًا استثنائيًا، حيث تصل مدة مرحلة الكسوف الكلي في منطقة الأقصر إلى نحو 6 دقائق و20 ثانية، بما يمنح الباحثين والطلاب فرصة علمية نادرة لإجراء أرصاد ودراسات متخصصة.

وأضاف رئيس قسم الفلك أن التلسكوب يتميز بقدرته المتقدمة على رصد الشمس باستخدام نطاق الهيدروجين، بما يتيح دراسة طبقة الكروموسفير ومتابعة عدد من الظواهر الشمسية المهمة، ومنها النتوءات والانفجارات وألسنة اللهب الشمسية، فضلًا عن رصد البقع الشمسية وتفاصيلها الداخلية والمناطق اللامعة والنشطة المحيطة بها، إضافة إلى الظواهر المؤثرة في البيئة الفضائية والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات والملاحة وشبكات الكهرباء.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد صوفي، عميد كلية العلوم حرص الكلية على تعزيز إمكانات جميع أقسامها ودعمها بالإمكانات التطبيقية، لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية تساعد الطلاب والباحثين على مواكبة التطورات الحديثة، مؤكدًا أن التلسكوب الجديد يعزز دور قسم الفلك في خدمة المجتمع ونشر الوعي الفلكي، من خلال تعريف الجمهور بطبيعة الكسوف وأهميته العلمية، والتوعية بأساليب المشاهدة الآمنة، والإسهام في تيسير نشر الثقافة العلمية والفلكية بين مختلف فئات المجتمع.

ولفت عميد الكلية إلى أن التلسكوب الجديد سيسهم في متابعة ودراسة النشاط المغناطيسي الشمسي والعواصف الشمسية، وهي من الظواهر ذات الأهمية العلمية والتطبيقية، لما قد تسببه من تأثيرات في البيئة الفضائية والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات والملاحة وشبكات الكهرباء، مؤكدًا أن لهذه الإمكانات أهمية خاصة خلال فترة الكسوف الكلي، حيث يوفر الحدث المرتقب 2027م فرصة استثنائية، لرصد وتصوير عدد من الظواهر على حافة الشمس، وإجراء قياسات وأرصاد علمية يمكن الإفادة منها في الأبحاث والدراسات المتخصصة.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق على دعم التميز العلمي والبحثي مع مواكبة أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، برعاية الدكتور أحمد صوفي، عميد الكلية العلوم والدكتور كمال رسلان، وكيل الكلية.

قسم الفلك بعلوم الأزهر الهيدروجين قسم الفلك بعلوم الأزهر يتسلّم تلسكوبًا متطورًا لرصد الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الذهب

قبل ما تشتري ذهب.. 7 تفاصيل ممكن تغيّر قيمة الفاتورة بالكامل

تنسيق الرغبات

مشرف التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة: تعاملوا مع الرغبة الـ75 كأنها الأولى

صورة ارشيفية

برنامج الأغذية العالمي: 14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد