أحمد شوبير ينتقد غياب الجماهير عن المدرجات: الأندية بدون مصادر دخل

انتقد الإعلامي أحمد شوبير ظاهرة غياب الجماهير عن المدرجات، على خلفية إعلان نادي غزل المحلة توفير تذاكر مجانية لجماهيره من أجل حضور مباراة الشرقية للدخان، مشيرًا إلى أن الأندية الجماهيرية تعاني من ضعف مصادر الدخل.

غياب الجماهير

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «نادي غزل المحلة أعلن عن توفير تذاكر مجانية لحضور جماهيره مباراة الشرقية للدخان، نشوف بقى الجمهور هيكون قد إيه، خاصة وإن المحلة خسر أول ماتشين، فالبداية لا تشجع وتخوف».

وأضاف: «كل ده جميل، لكن عايز أراهن لو في أي حتة في الدنيا الأندية بتوزع تذاكر بالمجان! في أي مكان ده بيبقى مصدر دخل النادي من بيع التذاكر».

وتحدث شوبير عن تراجع الحضور الجماهيري في المدرجات، قائلًا: «الجماهير اختفت من المدرجات، المحلة نادي شعبي، لما كنا بنطلع من المحلة بنقطة يا سلام، ولما بنكسب بنحتفل بالفوز».

وتابع: «أما الآن المحلة بيبدأ الموسم بالخسارة من بيراميدز 3-0 في المحلة، ثم يخسر تاني من مودرن 2-0، وعايزني أقولك أندية جماهيرية وشعبية ومش عارف إيه، أندية بتلعب بدون حتى مصادر دخل».

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على صعوبة الوضع المالي للأندية، قائلًا: «لولا إن عندنا شركة بتحاول تساعد وبتعمل اللي تقدر عليه، وتدي فلوس والبث والحدوتة، كانت القصة بقت على الحديدة خالص».