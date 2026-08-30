نائب رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد

تفقد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أعمال توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في أول أيام الكشف الطبي المقرر لطلاب كلية الطب البشري، بمقر مستشفى الطلاب، للاطمئنان على انتظام سير الإجراءات وتقديم الخدمات الطبية للطلاب في سهولة ويسر.

وتابع نائب رئيس جامعة قنا، خلال جولته انتظام استقبال الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية، واطمأن على توافر التجهيزات اللازمة والأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومنع التكدس، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل كلية، وتيسير الإجراءات أمام الطلاب الجدد.

وأوضح موسى، أن أعمال الكشف الطبي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وفقا للجدول المعلن، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور احمد عكاوى حرصت على إعداد جدول زمني منظم يشمل مختلف الكليات، بما يتيح إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بصورة منتظمة، داعيا الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل كلية وإحضار ما يثبت شخصيتهم.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، ومن المقرر أن تتواصل أعمال الكشف الطبي وفق الجدول المعلن، حتى يوم 11 أكتوبر المقبل، والذي تم تخصيصه للطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي بمختلف كليات الجامعة.

جدير بالذكر، أن جامعة قنا أعلنت عن التسجيل الإلكتروني لإجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة نحو التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة لضمان تنظيم عملية الكشف الطبي وتقليل الاستحقاقات الزمانية والمكانية، مما يسهم في تقديم خدمة تنظيمية متكاملة تليق بتطلعات الطلاب الجدد وأسرهم، حيث تتم كافة مراحل حجز واستكمال البيانات الأساسية من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة "رفيق" عبر رابطها المباشر

(https://mispg.qu.edu.eg/rafeek/index



وتتيح هذه الخدمة للطالب إدخال بياناته بسهولة وتحديد موعد الكشف الطبى فور انتهاء إجراءات التنسيق، وتسعى الجامعة من خلال هذه المنصة الرقمية إلى رفع كفاءة الخدمات الطلابية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الطلاب الملتحقين بمختلف الكليات.

وحرصاً من الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير التغطية الشاملة لجميع الفئات، حرصت إدارة الجامعة على إتاحة وتجهيز معامل التنسيق الإلكتروني داخل الحرم الجامعي، وتعمل هذه المعامل على استقبال الطلاب الراغبين في إتمام عملية التسجيل من داخل الجامعة، مع توفير كادر متخصص يقدم الدعم الفني والمساعدة اللازمة لاستكمال كافة الخطوات بكل سهولة ويسر.