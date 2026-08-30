قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من السيارات للبطاريات.. خريطة مصر الجديدة مع الصناعة الصينية
وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات بجامعة السويس بتكلفة 1.722مليار جنيه
الفتوى والتشريع: منع إقامة مبانٍ بالمنطقة المحظورة في نهر النيل إلا للنفع العام
بلدية طرابزون تستعد لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المدينة
اقتراح مثير من خالد طلعت لإنهاء أزمة التحكيم في الدوري
العودة الخيار الوحيد أمامه.. الزمالك يحاصر بيزيرا بإجراءات قوية
زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو
كامل الوزير يكشف عن خطة الدولة الشاملة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة
فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته
الشروط والوثائق المطلوبة.. خطوات تحديث بطاقات التموين 2026 ورابط الموقع الرسمي للوزارة
محافظ الغربية يتابع تداعيات حريق مستشفى كفر الزيات العام.. ويطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية
خسوف القمر يتكرر.. ما هي الأسباب وموعد الكسوف الشمسي المرتقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد

الكشف الطبى لجامعة قنا
الكشف الطبى لجامعة قنا
يوسف رجب

تفقد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أعمال توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في أول أيام الكشف الطبي المقرر لطلاب كلية الطب البشري، بمقر مستشفى الطلاب، للاطمئنان على انتظام سير الإجراءات وتقديم الخدمات الطبية للطلاب في سهولة ويسر.

وتابع نائب رئيس جامعة قنا، خلال جولته انتظام استقبال الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية، واطمأن على توافر التجهيزات اللازمة والأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومنع التكدس، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل كلية، وتيسير الإجراءات أمام الطلاب الجدد.

وأوضح موسى، أن أعمال الكشف الطبي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وفقا للجدول المعلن، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور احمد عكاوى حرصت على إعداد جدول زمني منظم يشمل مختلف الكليات، بما يتيح إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بصورة منتظمة، داعيا الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل كلية وإحضار ما يثبت شخصيتهم.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، ومن المقرر أن تتواصل أعمال الكشف الطبي وفق الجدول المعلن، حتى يوم 11 أكتوبر المقبل، والذي تم تخصيصه للطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي بمختلف كليات الجامعة.

جدير بالذكر، أن جامعة قنا أعلنت عن التسجيل الإلكتروني لإجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة نحو التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الإدارية.
 وتأتي هذه الخطوة لضمان تنظيم عملية الكشف الطبي وتقليل الاستحقاقات الزمانية والمكانية، مما يسهم في تقديم خدمة تنظيمية متكاملة تليق بتطلعات الطلاب الجدد وأسرهم، حيث تتم كافة مراحل حجز واستكمال البيانات الأساسية من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة "رفيق" عبر رابطها المباشر
(https://mispg.qu.edu.eg/rafeek/index
 

وتتيح هذه الخدمة للطالب إدخال بياناته بسهولة وتحديد موعد الكشف الطبى فور انتهاء إجراءات التنسيق، وتسعى الجامعة من خلال هذه المنصة الرقمية إلى رفع كفاءة الخدمات الطلابية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الطلاب الملتحقين بمختلف الكليات.

وحرصاً من الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير التغطية الشاملة لجميع الفئات، حرصت إدارة الجامعة على إتاحة وتجهيز معامل التنسيق الإلكتروني داخل الحرم الجامعي، وتعمل هذه المعامل على استقبال الطلاب الراغبين في إتمام عملية التسجيل من داخل الجامعة، مع توفير كادر متخصص يقدم الدعم الفني والمساعدة اللازمة لاستكمال كافة الخطوات بكل سهولة ويسر.

قنا الطلاب المستجدين توقيع الكشف الطبي الطلاب الجدد المنصة الإلكترونية التنسيق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

سيد بشير

السيناريست سيد بشير يعلن وفاة نجله سليم

محمد فراج

«لعبة جهنم».. الدارك ويب يجدد التحذيرات في شكل مادة درامية

مهرجان فينيسيا

إلغاء المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا.. هل هناك أسباب سياسية؟

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد