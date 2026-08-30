موعد قمة الهلال والأهلي في كلاسيكو صدارة دوري روشن

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية إلى ملعب «المملكة أرينا»، الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والأهلي، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للموسم 2026-2027.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في مواصلة الانطلاقة القوية وحسم كلاسيكو مبكر قد يكون له تأثير على سباق المنافسة خلال الموسم.

الهلال يبحث عن استعادة اللقب

يدخل الهلال الموسم الجديد بطموح واضح لاستعادة لقب دوري روشن السعودي، بعدما غاب التتويج عن خزائن الفريق خلال الموسمين الماضيين.

وقدم الهلال بداية قوية في المسابقة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث أمام الفيصلي والفيحاء والخليج، وظهر الفريق بمستوى هجومي مميز وسيطرة واضحة على مجريات مبارياته.

ويأمل الهلال في مواصلة نتائجه القوية أمام الأهلي، وحصد انتصار جديد يعزز موقفه في المنافسة على قمة جدول الترتيب.

الأهلي يسعى لتصحيح المسار

على الجانب الآخر، بدأ الأهلي موسمه بشكل جيد، حيث حقق الفوز على الدرعية وأبها، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام الخلود.

ويدخل الفريق مواجهة الهلال بحثًا عن استعادة توازنه سريعًا والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الفوز في كلاسيكو كبير قد يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض الأهلي اللقاء باعتباره حامل لقب آخر نسختين من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يرفع سقف الطموحات بالنسبة للفريق في الموسم الجديد.

موعد مباراة الهلال والأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، على ملعب «المملكة أرينا».

وتنطلق صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للكلاسيكو

وتُنقل مباراة الهلال والأهلي عبر شبكة قنوات «ثمانية الرياضية» السعودية، صاحبة حقوق بث منافسات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تكون المواجهة متاحة عبر قناة «ثمانية 1»، في ظل ترقب جماهيري كبير لموقعة المملكة أرينا.

تفوق تاريخي للهلال في مواجهات الدوري

وتشير المواجهات التاريخية بين الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين إلى تفوق واضح للفريق الهلالي.

والتقى الفريقان في 107 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، حقق خلالها الهلال 48 انتصارًا، مقابل 26 فوزًا للأهلي، بينما انتهت 33 مواجهة بالتعادل.

وتتجه الأنظار إلى الكلاسيكو المرتقب لمعرفة ما إذا كان الهلال سيواصل تفوقه التاريخي وانطلاقته القوية، أم يتمكن الأهلي من تحقيق فوز يعيد الفريق سريعًا إلى طريق الانتصارات.