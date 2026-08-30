الهلال السعودي ينوي تسهيل انتقال خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد لبرشلونة

كشف تقرير إنجليزي عن محاولة نادي الهلال السعودي لشراء جوليان ألفاريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني كمحطة قبل انتقاله لنادي برشلونة

وكان نادي برشلونة قد سعى نحو التعاقد مع جوليان ألفاريز لكن رفضت إدارة نادي أتليتكو مدريد التفريط في خدمات اللاعب لصالح منافسه الكتالوني.

وحسب منصة Topskills Sports UK فغن نادي الهلال السعودي قدم مقترح غير مسبوق لإدارة أتليتكو مدريد وبرشلونة ينص على تسهيل انتقال المهاجم الارجنتيني إلى الكامب نو

حيث يقوم النادي السعودي بشراء خدمات ألفاريز من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو على أن يتم وضع شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 130 مليون يورو لبرشلونة

ويلعب ألفاريز الـ 6 شهور المقبلة مع الفريق السعودي قبل أن يفعل برشلونة الشرط الجزائي ويقوم بشراء اللاعب في يناير المقبل بشكل نهائي

بالنسبة للهلال حسب المنصة الإنجليزية فإنه سيحقق مكاب مالية ورياضية وفي الوقت نفسه يستطيع برشلونة التعاقد مع اللاعب في يناير دون الدخول في مفاوضات مع أتليتكو مدريد الذي سيستفيد بالمبلغ المالي من الهلال السعودي.