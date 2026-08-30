قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف إسرائيلي على حي الأمل
ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية بجميع المحافظات
هنا جودة تحتفل بالميدالية الفضية مع عمر عصر في دورة ألعاب تنس طاولة البحر المتوسط
الحكومة الألمانية تعتزم فرض عقوبات على روسيا
استعدادات لتقليل فاتورة الاستيراد.. تفاصيل التعاون الدولي الجديد لقطاع الزراعة
دون تغيير.. آخر تحديث لأغلى عيار ذهب الآن
كيا تقدم PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية.. صور
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو
كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود
كيفية تحصين النفس من الفتن والشهوات.. اعرف الطريقة الشرعية
أكسيوس: مقترح بقمة ثلاثية تجمع بين ترامب وبوتين وزيلنسكي
جوجل تعزز خصوصية Android 17 بتقنية ECH لحجب نشاط التصفح عن مزودي الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تتألق في «كامب نو»: الضيافة الجوية تستقبل نجوم برشلونة في افتتاح مباريات الدوري الإسباني

الضيافة الجوية في استقبال نجوم برشلونة
الضيافة الجوية في استقبال نجوم برشلونة
نورهان خفاجي

شاركت الضيافة الجوية في استقبال لاعبي نادي FC Barcelona قبل انطلاق مواجهته أمام نادي Athletic Club على استاد Spotify Camp Nou، ضمن منافسات الدوري الإسباني LaLiga لموسم 2026/2027، في أول مباراة للفريق الكتالوني على ملعبه هذا الموسم، وذلك في حضور يعكس المكانة العالمية التي تحظي بها مصر للطيران.

ووفقا لبيان للضيافة الجوية، السبت، شهد اللقاء الذي أقيم الخميس الماضي، ظهور شعار مصر للطيران خلال المباراة، في إطار الشراكة العالمية التي تجمع الناقل الوطني بنادي برشلونة، بما يضع مصر للطيران في قلب أحد أبرز الأحداث الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة حول العالم.

وجاء حضور ضيافة مصر للطيران في استقبال لاعبي برشلونة ليعكس أحد الجوانب المميزة للشراكة، من خلال تقديم صورة للضيافة المصرية في أجواء المباراة، بالتزامن مع الظهور الرسمي للعلامة التجارية داخل استاد Spotify Camp Nou.

ويأتي هذا ضمن الشراكة التي تجمع مصر للطيران بنادي برشلونة، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، وتمنح الناقل الوطني صفة الشريك العالمي للنادي والناقل الجوي الرسمي الحصري لفريق كرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد.

الضيافة الجوية الدوري الإسباني الكتالوني Barcelona برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

الزمالك

إصابة عضلية تبعد مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب السويس بتروجيت بالدوري

ترشيحاتنا

نت

مصر تقترب من نادي الـ100 ميجا.. ماذا تغير في بنية الإنترنت خلال عام؟

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

مصر مش بس تداوي .. نقيب الأطباء يتحدث عن السياحة العلاجية وحماية الدكتور

مكتب تأمينات اسيوط

نموذج إيجابي من داخل أحد مكاتب التأمينات.. توزيع حلوى المولد النبوي على المواطنين

بالصور

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة

رامي صبري يختتم صيف 2026 بحفل تاريخي في المسرح الروماني.. صور

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري

فستان لافت.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد