هنا جودة تحتفل بالميدالية الفضية مع عمر عصر في دورة ألعاب تنس طاولة البحر المتوسط

نشرت بطلة تنس الطاولة المصرية هنا جودة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك صور احتفالية بعد فوزها بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط رفقة زميلها عمر عصر خلال دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكتبت هنا: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الفوز بالميدالية الفضية في الزوجي المختلط مع زميلي عمر عصر في دورة ألعاب البحر المتوسط" .

حصد الثنائي المصري عمر عصر وهنا جودة، لاعبا المنتخب الوطني لتنس الطاولة، الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط، ضمن دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة حاليًا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر المقبل.

وخسر عمر عصر وهنا جودة المباراة النهائية أمام الثنائي التركي ييجينلر وهاراك بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية امتدت إلى خمسة أشواط.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-5، 8-11، 11-9، 9-11، 11-5، لصالح الثنائي التركي، ليكتفي الثنائي المصري بالميدالية الفضية.