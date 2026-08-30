موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونائب المحافظ يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

رحبت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بوفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، خلال زيارته الميدانية لعدد من المنشآت والوحدات الصحية بمركز الفرافرة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة، بهدف دعم جهود تطوير المنظومة الصحية ورفع جاهزية المنشآت لتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وأوضحت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم السبت، أن الزيارة استهدفت متابعة جاهزية عدد من المنشآت الصحية، والوقوف على مراحل التأهيل ومدى الالتزام بالمعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتهيئة المنشآت للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل المقبلة.

وشملت الجولة وحدة طب الأسرة باللواء صبيح ووحدة طب الأسرة بعبد المجيد الجغيل، حيث جرى تفقد عدد من أقسام ومكونات الوحدتين، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالتأهيل وفق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب متابعة احتياجات المنشآت خلال المرحلة الحالية.

كما تناولت الزيارة آليات تقديم الدعم الفني والتقني المستمر للمنشآت الصحية والعاملين بها، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الاعتماد، فضلًا عن متابعة معدلات الإنجاز في أعمال التجهيز والتطوير، والعمل على معالجة أي ملاحظات قد تؤثر على مستوى الجاهزية.

وتستهدف المحافظة من خلال التعاون مع الهيئة تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الوادي الجديد، ورفع كفاءة المنشآت والوحدات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة والسلامة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية عدد من المدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية المنشآت التعليمية وانتظام أعمال التجهيز، تفقد السيد محمد كجك نائب المحافظ، صباح اليوم، عددًا من المدارس بمدينة الخارجة؛ للوقوف ميدانيًا على مستوى الجاهزية، ترافقه المهندسة أسماء بصيط مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية المعنية.

شملت الجولة مدارس الشهداء الإعدادية، والخارجة الثانوية الصناعية للبنات، والعبور الابتدائية، و6 أكتوبر الابتدائية، حيث تفقد نائب المحافظ الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياه، واطّلع على مستوى جاهزية المدارس واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب ، موجّها بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية ،وتجهيز المقاعد المدرسية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المرافق والخدمات؛ إلى جانب الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية وقوائم الفصول وفقًا للخطة الدراسية والمناهج المقررة، ووضعها في الأماكن المخصصة بصورة واضحة.

كما شدد كجك على ضرورة الانتهاء من كافة إجراءات استلام وتوزيع الكتب المدرسية على كافة الإدارات والقطاعات التعليمية والالتزام بالكثافات الطلابية المقررة.

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يعقد اجتماعًا موسعًا للتأكد من جاهزية المعاهد وتأكيد الانضباط مع انطلاق العام الدراسي الجديد

في إطار الاستعدادات المكثفة لبدء العام الدراسي الجديد، وحرصًا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط بالمعاهد الأزهرية، عقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية (الخارجة، والداخلة، والفرافرة) ومديري الإدارات الإشرافية بالمنطقة ومديري المراحل التعليمية، واستهل فضيلته اللقاء بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقرب بداية العام الدراسي، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ومطالبًا بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات الأزهر الشريف.

وشدد فضيلة رئيس المنطقة على ضرورة استكمال كافة الترتيبات التنفيذية قبل بدء العام الدراسي؛ وأبرزها الانتهاء من إعداد واعتماد جداول الحصص والإشراف اليومي، وتوزيع المقررات لسد العجز في جميع التخصصات. كما أكد أهمية ضمان وصول الكتب الدراسية لتوزيعها خلال الأسبوع الأول، إلى جانب حصر الطاقات الاستيعابية للفصول، ومراجعة جاهزية معامل العلوم والحاسب الآلي وصيانتها. وتضمنت التوجيهات مراجعة ملفات الطلاب وحسم التحويلات، والتأكد من صحة البيانات الإلكترونية، مع تكليف الموجهين بتقديم دعم فني مستمر وإعداد تقارير دورية لتقييم الأداء ومعالجة أية سلبيات قد تطرأ على العملية التعليمية.

ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وجه فضيلته بضرورة رفع درجات الاستعداد في مجالات السلامة والصحة المهرية؛ من خلال التثبت من صلاحية أدوات الإسعافات الأولية ووسائل الحماية المدنية، ومراجعة خطط الإخلاء وإزالة أي إشغالات بمحيط المعاهد. كما شدد الاجتماع على الاستمرار في متابعة نظافة الفصول ودورات المياه، والتخلص الآمن من المخلفات، مع إعداد تقارير شاملة عن جاهزية كل معهد وتشكيل لجان للمرور والتفتيش للوقوف على كافة المستجدات قبل انطلاق الدراسة.

ومع بداية الدراسة، أكد الشيخ شعبان مرعي ضرورة الالتزام الجاد بالحضور والانتظام الفعلي من الحصة الأولى وحتى نهاية اليوم، مع إحكام تسجيل الغياب اليومي، والالتزام بالزي الأزهري اللائق. وشهد اللقاء تشديدًا قاطعًا على منع كافة أشكال العنف والتنمر والعقاب البدني أو النفسي، وحظر استخدام الطلاب للهواتف المحمولة داخل المعاهد، ومنع الخروج أثناء اليوم الدراسي إلا للضرورة القصوى.

وختامًا، دعا فضيلته إلى تفعيل دور المكتبات والأنشطة الإثرائية التي تعزز القيم والأخلاق والانتماء الوطني، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المبادرات والمسابقات المختلفة.