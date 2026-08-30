الاتحاد العربي لعمال النفط يعلن تضامنه مع الجزائر في مواجهة حرائق الغابات

أعلن الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وشعبا وعمالا، في مواجهة حرائق الغابات الأليمة التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، وتدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي والممتلكات.

وأعرب الاتحاد، في بيان له، عن بالغ الحزن والأسى إزاء الأنباء الواردة بشأن حرائق الغابات، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

حرائق الغابات في الجزائر

وأكد الاتحاد وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق وعماله في كافة الظروف والمحن، مشددا على تضامنه المطلق والكامل مع الجمهورية الجزائرية، قيادة وشعبا وعمالا، ومؤكدا ثقته العالية في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية على تجاوز هذه الأزمة وتجاوز آثارها الصعبة.

كما أشاد الاتحاد بالجهود الاستثنائية التي تبذلها فرق الحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب الفرق العمالية والميدانية المرابطة في خطوط المواجهة الأولى لإخماد النيران وحماية الأرواح والممتلكات.

واختتم الاتحاد بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله الجزائر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.