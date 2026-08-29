الجزائر تدين أحداث نيامي وتعلن تضامنها الكامل مع النيجر

أعربت الجزائر، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة النيجرية نيامي، مؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر ودعمها الثابت للسلطات العليا في البلاد، في أعقاب تحرك عسكري استهدف مواقع حساسة بالعاصمة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الجزائر تابعت «باهتمام بالغ» التطورات التي وصفتها بأنها «مؤسفة والمستنكرة بشدة»، مؤكدة استعدادها لدعم النيجر في تجاوز هذه المحنة والعمل على عودة الاستقرار سريعًا إلى البلاد.

وجاء الموقف الجزائري بعد ساعات من اضطرابات شهدتها نيامي، حيث أفادت السلطات النيجرية بأن مجموعة من الجنود أقدمت، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، على احتجاز عدد من زملائهم داخل قاعدة 101 العسكرية، قبل إطلاق النار باتجاه عدد من المواقع الحساسة في العاصمة.

وبحسب وكالة الأنباء النيجرية الرسمية، فإن التحرك بدأ نحو الساعة 00:20 بالتوقيت المحلي، إلا أن التدخل السريع لقوات الدفاع والأمن أسهم في احتواء الوضع واستعادة السيطرة تدريجيًا على المواقع المستهدفة. كما دعت وزارة الدفاع النيجرية المواطنين إلى التزام الهدوء ومواصلة أنشطتهم بصورة طبيعية.

وتزامنت الأحداث مع سماع إطلاق نار وانفجارات في محيط مطار ديوري حماني الدولي والقصر الرئاسي، فيما أفادت تقارير بأن قوات الأمن انتشرت في المناطق الحيوية بالعاصمة.

كما توقفت بثوث التلفزيون الرسمي لفترة مؤقتة قبل أن تعود للعمل لاحقًا.

وأكدت الجزائر أن مثل هذه الأعمال تمثل مساسًا بالتطلعات المشروعة للشعب النيجري نحو الأمن والاستقرار والتنمية، مجددة رفضها لأي تحركات من شأنها تعقيد الأوضاع الداخلية أو تهديد استقرار الدولة.

ويأتي الموقف الجزائري في سياق علاقات وثيقة بين البلدين، واهتمام متواصل من الجزائر بأمن منطقة الساحل، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه النيجر وجيرانه في المنطقة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الضغوط التي تواجه السلطات النيجرية، في وقت تكافح فيه البلاد تهديدات الجماعات المسلحة، إلى جانب تحديات سياسية وأمنية متزايدة منذ التغيير العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023.