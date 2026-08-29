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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة

استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين
استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين
أ ش أ

 استشهد فلسطيني وأصيب آخران، اليوم / السبت /، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنا استشهد وأصيب آخران بجروح جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي لدراجة كهربائية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه جرى نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى القدس.

وفي سياق متصل، أصيب 3 فلسطينيين، اليوم، جراء غارة شنتها مسيرة للاحتلال على مخزن للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت (وفا) عن شهود عيان قولهم إن مسيرة للاحتلال شنت غارة على مخزن للأدوية داخل المستشفى، ولا تتوفر معلومات بشأن حجم الأضرار التي لحقت به، مضيفين أن الغارة أسفرت عن إصابة 3 مواطنين كانوا داخل المستشفى لتلقي خدمات طبية.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 أكتوبر 2025، استشهد نحو 1313 مواطنا وأصيب ما يزيد على 4361 آخرين، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا من تحت الأنقاض.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 73,449 مواطنا، وأصيب 174,472 آخرون، إضافة إلى دمار غير مسبوق طال 90% من البنى التحتية المدنية.

وفي الضفة الغربية، أصيب مواطنان إثر اعتداء مستوطنين إرهابيين عليهما بالضرب قرب مستوطنة "عيمك دوتان" المقامة على أراضي بلدة عرابة جنوب جنين، وجرى نقلهما لتلقي العلاج.

الاحتلال غزة فلسطيني

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