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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتب التنسيق ينبه طلاب المرحلة الثالثة إلى ضرورة الدقة في ترتيب الرغبات

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بضرورة توعية طلاب الثانوية العامة بقواعد وضوابط تنسيق القبول بالجامعات، وتقديم الإرشادات التي تساعدهم على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة؛ ينبه مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد طلاب المرحلة الثالثة، من طلاب الدور الأول والدور الثاني، إلى ضرورة الدقة في ترتيب الرغبات وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، خاصة عند ترتيب رغبات الدائرة (ج).

ويوضح مكتب التنسيق أن بعض الطلاب قد يعتقدون أن مجرد ترتيب الجامعات الواقعة في الدائرة (أ) أو الدائرة (ب) يعني بالضرورة الترشيح لإحدى هذه الجامعات، وهو أمر غير صحيح، حيث يتم الترشيح وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، وترتيب الرغبات الذي سجله الطالب، والمجموع، والأعداد المقررة للقبول.

ويؤكد مكتب التنسيق أن عدد الجامعات المتاحة للطالب في الدائرتين (أ) و(ب) يكون محدودًا نسبيًا، بينما تضم الدائرة (ج) عددًا أكبر بكثير من الجامعات، مع وجود تفاوت كبير في المسافات بينها وبين محل إقامة الطالب.

ولذلك، يجب على الطالب عند ترتيب رغبات الدائرة (ج) أن يكون دقيقًا، وأن يرتب الجامعات وفقًا للمسافة الجغرافية، بدءًا من الجامعة الأقرب إلى محل إقامته ثم الأبعد فالأبعد.

وينبه مكتب التنسيق الطلاب إلى عدم ترتيب رغبات الدائرة (ج) بصورة عشوائية، أو بناءً على اسم الجامعة أو شهرتها، وإنما مراعاة ترتيب الجامعات من الأقرب إلى الأبعد، مع ضرورة مراجعة الرغبات جيدًا قبل تأكيد التسجيل.

ويؤكد مكتب التنسيق أن ترتيب الرغبات مسؤولية الطالب، وأن تسجيل الرغبات لا يعني ضمان الترشيح لجامعة بعينها، وإنما يتم الترشيح وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها، وترتيب الرغبات، والمجموع، والأعداد المقررة للقبول.

تنسيق الجامعات وزارة التعليم العالي الثانوية العامة

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