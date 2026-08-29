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انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

انطلقت أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت؛ عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وذلك من خلال 9 مراكز للتصحيح موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لإنجاز أعمال التصحيح والمراجعة وفق الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح تمثل مرحلة مهمة في منظومة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والانضباط في تقدير الدرجات، ومراعاة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا لما قدمه في ورقة الإجابة.

تجهيز المقرات وتوفير الاحتياجات اللازمة

وأوضح أن قطاع المعاهد الأزهرية حرص على الاستعداد المبكر لأعمال التصحيح، وتجهيز المقرات وتوفير الاحتياجات اللازمة للمقدّرين، بما يسهم في تيسير أداء أعمالهم وإنجازها في أفضل صورة ممكنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

من جهته، قال الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، إن أعمال التصحيح انطلقت في 9 مراكز للتصحيح، هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، لافتًا إلى أن المقرات جرى إعدادها وتجهيزها بما يتناسب مع أعداد المقدّرين المشاركين في أعمال التصحيح.

وأضاف الشيخ حميد أبو عريضة، أن إجمالي عدد المشاركين في أعمال تقدير الدرجات يبلغ 8381 مقدّرًا، من بينهم 3682 مقدّرًا للمواد الشرعية والعربية، و4699 مقدّرًا للمواد الثقافية، مؤكدًا أن توزيع المقدّرين على مراكز التصحيح وتجهيز المقرات جرى وفق خطة تستهدف توفير بيئة مناسبة تساعد على أداء أعمال التصحيح بدقة وانتظام.

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