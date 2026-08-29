قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا بمحيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
الكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
تقارير : ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا لاعب سان جيرمان
انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موعد الطرح وشروط الحجز
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها
مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية
إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة
خبراء يحذرون من مخاطر انهيار الأنهار الجليدية في جبال الألب بعد فيضانات نيبال
كم يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول؟ .. أستاذ هندسة طاقة يجيب
بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟
متى تتحول فترة الاختبار إلى عقد عمل دائم؟ قانون العمل الجديد يحدد الضوابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متى تتحول فترة الاختبار إلى عقد عمل دائم؟ قانون العمل الجديد يحدد الضوابط

قانون العمل
قانون العمل
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون العمل الجديد، عددًا من الضوابط المنظمة لعلاقة العمل في القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومن بينها قواعد إبرام عقد العمل الفردي وفترة الاختبار التي يخضع لها العامل.

ويستهدف قانون العمل الجديد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويضع ضوابط واضحة لفترة الاختبار وشروط التعاقد ومدد عقود العمل.

مدة فترة الاختبار في قانون العمل الجديد

ونصت المادة (72) من قانون العمل الجديد على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما حظرت وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وبذلك يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة الاختبار، بما يمنع استمرارها لفترات مفتوحة أو إعادة إخضاع العامل لفترة اختبار جديدة لدى صاحب العمل نفسه.

ضوابط تكليف العامل بعمل آخر

وتناولت المادة (73) من القانون ضوابط تكليف العامل بعمل يختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية.

ولا يجوز لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها أو تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمنع وقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالات القوة القاهرة، على أن يكون التكليف بصفة مؤقتة.

كما أجازت المادة لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان هذا العمل لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، مع التأكيد على أنه في جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

مدة عقد العمل في القانون الجديد

ووفقًا للمادة (69) من قانون العمل الجديد، يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

وتأتي هذه الأحكام ضمن تنظيم مشروع القانون لأشكال عقود العمل، ووضع قواعد محددة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

متى يصبح عقد العمل غير محدد المدة؟

وحددت المادة (70) من قانون العمل الجديد الحالات التي يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:

1. إذا كان عقد العمل غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون وجود اتفاق مكتوب بينهما.

حماية حقوق العامل

وتكشف هذه الضوابط عن اتجاه مشروع قانون العمل الجديد إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة التعاقدية، سواء فيما يتعلق بفترة الاختبار أو مدة العقد أو طبيعة العمل المكلف به العامل، مع التأكيد على عدم المساس بالحقوق المقررة للعامل.

ويأتي تنظيم فترة الاختبار وعقود العمل ضمن أبرز الأحكام التي تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وحماية العامل من استمرار فترة الاختبار دون ضوابط، إلى جانب تنظيم حالات تحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة.

قانون العمل الاجازة القطاع الخاص البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

ترشيحاتنا

لامبورحيني

لامبورجيني تطرح عربة أطفال تنافس ريفويلتو SV

سيارات لوسيد 2026

استدعاء 27 ألف سيارة لوسيد إير بسبب خطر سخونة نظام الإضاءة والحرائق

فورد موستانج

سيارة فورد باها تنطلق على الطرق الوعرة بميزات رياضية

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد