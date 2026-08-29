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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة القاهرة: تخفيضات حقيقية وجودة مرتفعة في معرض "أهلاً مدارس"

غرفة القاهرة
غرفة القاهرة

أكد صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة المعارض، ضرورة تقديم خصومات مناسبة وحقيقية على المنتجات المشاركة في معرض "أهلاً مدارس"، مع الالتزام بتوفير منتجات ذات جودة عالية، بما يحقق الهدف من إقامة المعرض في مساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد العبد على أهمية سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجهيز والتسكين، والتأكد من جاهزية الأجنحة بصورة كاملة، مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للمعرض، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للعارضين واستقبال المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صلاح العبد مع العارضين المشاركين في المعرض، بحضور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة المعارض، وكافة أعضاء اللجنة من الجهاز التنفيذي للغرفة، وذلك بمقر المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووجه رئيس لجنة المعارض بضرورة التنسيق المستمر بين العارضين وفريق العمل، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال عمليات التجهيز والتسكين، لضمان الانتهاء من جميع الاستعدادات في التوقيتات المحددة.

وأشار العبد إلى أن اللجنة ترفع تقريرًا مستمرًا بكافة التفاصيل وآخر المستجدات والأعمال التنظيمية إلى رئيس الغرفة، مؤكدًا أن أيمن العشري يتابع مختلف التفاصيل المتعلقة بالمعرض بصورة مستمرة.

ومن المقرر أن يستقبل معرض «أهلاً مدارس» الجمهور اعتبارًا من الأربعاء 2 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 15 سبتمبر.

من جانبه، قال إيهاب سعيد إن لجنة المعارض تكثف المتابعة الميدانية لأعمال التجهيز وتسكين العارضين داخل مقر المعرض، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الغرفة، وحرصًا على خروج معرض «أهلاً مدارس» بصورة تنظيمية متميزة تعكس الدور المجتمعي لغرفة القاهرة في دعم المواطنين وتوفير مستلزمات العام الدراسي بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة.

وأكد سعيد أهمية التخفيضات على السلع حتى تحقق أكبر استفادة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الغرفة على الوصول إلى مستهدفات المعرض وتوسيع نطاق دورها المجتمعي.

وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية بالغرفة، إلى جانب العارضين المشاركين في مختلف القطاعات المتعلقة بمستلزمات العام الدراسي.

صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية التنسيق

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