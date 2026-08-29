تشكيل مباراة بورنموث وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وإيفرتون عن تشكيل فريقيهما، خلال مواجهتهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل بورنموث كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: أدريان تروفيرت، جيمس هيل، أنطونيو سيلفا، أدم سميث

خط الوسط: ماركوس تافيرنييه، جاستن كلويفرت، أليكس سكوت، لويس كوك

خط الهجوم: فرانشيسكو إيفانيلسون، ريان فيتور

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: رول - تاركوفسكي - برانثويت - مايكوليتكو

خط الوسط: ارمسترونج - غارنير - جورج - دوسبري هال - إندياى

خط الهجوم: باري.