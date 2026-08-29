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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالفيوم | صور

الفيوم
الفيوم
محافظات

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حملات إزالة التعديات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم السبت، وتستمر حتى 20 نوفمبر 2026، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ حسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الموجة 30 تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات، سواءً على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتكثيف الحملات الميدانية اليومية، للتصدي بكل حزم لجميع أشكال وصور التعديات، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري والحاسم لقرارات الإزالة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة أو تعدٍ على أراضي الدولة، مشدداً على إزالة كافة التعديات التي تستهدفها الموجة بشكلٍ كامل، مع رفع جميع نواتج وأنقاض الإزالة على نفقة المتعدي.

وشدد "غنيم"، على ضرورة التصدي لجميع التعديات وإزالتها في المهد، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، وفرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء، مؤكداً أن الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب وطني، لما تمثله من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في ملفي التقنين والتصالح، واستكمال الإجراءات لتفادي التعرض للمسائلة القانونية.

محافظ الفيوم مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموجة 30 لإزالة التعديات

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