التعادل الايجابي يحسم مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

تعادل فريق ليفربول امام نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز

واحرز دان ندوي الهدف الاول ل نوتنجهام فورست في الدقيقة 23

ونجح فلوريان فيرتز نجم ليفربول في هز الشباك بالدقيقة 33 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل

واحرز ألكسندر إيزاك الهدف الاول لليفربول في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ثم احرز مورجان جيبس وايت الهدف الثاني لنوتنجهام في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأدرك ليفربول التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 83 عن طريق فيكتور مونوز .

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز العاشر بينما حصد نوتنجهام فورست نقطته الأول في المركز الثاني عشر.