مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

تنطلق يوم الإثنين المقبل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بإقامة 4 مباريات.
ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري على مدى ٤ أيام، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالتالي:
الإثنين 31 أغسطس
ـ بترول أسيوط ضد البنك الأهلي: الساعة 05:00 مساءً
ـ الزمالك ضد بتروجت: الساعة 08:00 مساءً
ـ المصري ضد بيراميدز: الساعة 08:00 مساءً
الثلاثاء 1 سبتمبر
ـ طلائع الجيش ضد زد: الساعة 05:00 مساءً
ـ غزل المحلة ضد إنبي: الساعة 05:00 مساءً
ـ وادي دجلة ضد القناة: الساعة 08:00 مساءً
الأربعاء 2 سبتمبر
ـ الجونة ضد المقاولون العرب: الساعة 05:00 مساءً
ـ أبو قير للأسمدة ضد الاتحاد السكندري: الساعة 08:00 مساءً
ـ سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت: الساعة 08:00 مساءً
الخميس 3 سبتمبر
ـ الأهلي ضد سموحة: الساعة 08:00 مساءً