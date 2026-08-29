مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

تنطلق يوم الإثنين المقبل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بإقامة 4 مباريات.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري على مدى ٤ أيام، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالتالي:

الإثنين 31 أغسطس

ـ بترول أسيوط ضد البنك الأهلي: الساعة 05:00 مساءً

ـ الزمالك ضد بتروجت: الساعة 08:00 مساءً

ـ المصري ضد بيراميدز: الساعة 08:00 مساءً

الثلاثاء 1 سبتمبر

ـ طلائع الجيش ضد زد: الساعة 05:00 مساءً

ـ غزل المحلة ضد إنبي: الساعة 05:00 مساءً

ـ وادي دجلة ضد القناة: الساعة 08:00 مساءً

الأربعاء 2 سبتمبر

ـ الجونة ضد المقاولون العرب: الساعة 05:00 مساءً

ـ أبو قير للأسمدة ضد الاتحاد السكندري: الساعة 08:00 مساءً

ـ سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت: الساعة 08:00 مساءً

الخميس 3 سبتمبر

ـ الأهلي ضد سموحة: الساعة 08:00 مساءً