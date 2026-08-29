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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر التطورات في أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تأتي متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي في ظل اهتمام المواطنين بحركة سعر الصرف، خاصة العملات الرئيسية، لما لها من تأثير على مختلف التعاملات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتحويلات المالية.

ورصد برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 29 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بأقل 54% من قيمته.. ماذا يعني تسعير مؤشر

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.26 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.69 جنيه

سعر الشراء: 58.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.61 جنيه

سعر الشراء: 68.31 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

العملات الأجنبية الدولار الأمريكي الدرهم الإماراتي

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