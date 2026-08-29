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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في البنوك المصرية.. أقل سعر 50.07 جنيه

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2026، في ظل استمرار عطلة البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة منذ مساء الأربعاء الماضي دون تغير يُذكر.

ويأتي استقرار سعر صرف الدولار بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إلى جانب عطلة نهاية الأسبوع، على أن تستأنف البنوك تعاملاتها الرسمية عقب انتهاء الإجازة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وجاء ثاني أقل سعر للدولار عند مستوى 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والكويت الوطني.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

سجل سعر الدولار نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB وبنك كريدي أجريكول.

فيما بلغ سعر الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والعقاري المصري العربي، والتعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، والبركة.

سعر الدولار في أكبر البنوك

استقر سعر الدولار عند مستوى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، شملت العربي الإفريقي الدولي، وقناة السويس، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وفيصل الإسلامي، والمصري الخليجي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، ونيكست، والأهلي الكويتي.

وسجل الدولار نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصرف المتحد.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

فيما جاء بنك HSBC في المرتبة الثانية، حيث سجل الدولار نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

الدولار يستقر منذ الأربعاء

حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك المصرية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، منذ مساء الأربعاء، بالتزامن مع توقف التعاملات المصرفية الرسمية خلال عطلة المولد النبوي الشريف وعطلة نهاية الأسبوع.

وتترقب الأسواق استئناف البنوك تعاملاتها، وسط متابعة مستمرة لتحركات سعر الصرف والسياسات النقدية وتطورات الأسواق العالمية.

البنك المركزي يوضح أزمة فرع بنك مصر بالإمارات

وفي سياق آخر، أكد البنك المركزي المصري وجود تواصل مع السلطات الأمريكية بشأن الإجراءات المتعلقة بفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح البنك المركزي أن الإجراءات المتداولة تقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثرها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو فروعه الخارجية الأخرى.

وشدد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري وكفاءة البنوك العاملة في السوق المحلية.

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