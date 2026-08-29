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منذر مهران يكشف لـ صدى البلد دوره بحكاية لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منذر مهران يكشف لـ صدى البلد دوره بحكاية لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة

الفنان منذر مهران
الفنان منذر مهران
أوركيد سامي

تصدرت حكاية لعبة جهنم » من مسلسل القصة الكاملة  تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أحداث القصة وشخصياتها ، كما لفت الأنظار الطفل منذر مهران بالاداء المميز

كشف  الطفل منذر مهران الذي جسد شخصية حسن عن كواليس مشاركته في الحكاية،  لعبة جهنم مؤكدًا أن الشخصية كانت مختلفة ومميزة عن الأدوار التي قدمها من قبل.

وقال منذر مهران في تصريحات  لموقع صدى البلد الاخباري إن حسن طفل طيب وطموح، وكان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، مشيرًا إلى أنه يحب الكرة وأصدقاءه وأسرته، وأن الشخصية تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية التي جعلت الدور مميزًا بالنسبة له.

واكد منذر  أن مشهد الخنق  كان من أصعب المشاهد التي قدمها خلال أحداث الحكاية، موضحًا أن تنفيذ المشهد كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له.

وأضاف أن مشاركته في المسلسل وحكاية «لعبة جهنم » كانت تجربة عظيمة ومشرفة، خاصة أن القصة تحمل رسالة توعوية مهمة، وتدعو الجمهور إلى الانتباه والحرص على أنفسهم

وأعرب الطفل منذر مهران  عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع الشخصية والأحداث، مؤكدًا أن هذا التفاعل أسعده وشجعه كثيرًا.

وفي ختام حديثه، وجه الشكر إلى جميع أفراد فريق العمل وطاقم المسلسل، معربًا عن رغبته خلال الفترة المقبلة في تقديم أدوار وشخصيات مختلفة ومميزة، وخوض تجارب جديدة تثبت قدراته التمثيلية

يذكر أن حكاية لعبة جهنم تتكون  من 3 حلقات فقط، عبر منصة شاهد

وتشهد حكاية «لعبة جهنم» من حكايات القصة الكاملة، مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم:  محمد فراج،  عمر رزيق،  كريمة منصور ، منذر مهران  ، وياسر عزت،  و عدد كبير من النجوم ومن إنتاج المخرج مجدي الهواري.

الفنان منذر مهران اخبار الفن نجوم الفن

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