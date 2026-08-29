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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظهور نادر لـ زوجة محمد حماقي في حفلته بالعلمين الجديدة

محمد حماقي وزوجته
محمد حماقي وزوجته
محمد زاهر   -  
سعيد فراج

حرصت نهلة الحاجري -زوجة النجم محمد حماقي- على حضور حفلته التي أقيمت ليلة أمس الجمعة 28 أغسطس، في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. 

ولفتت زوجة محمد حماقي، الأنظار إليها في حفل زوجها بالعلمين الجديدة، إذ يعد هذا ظهور نادر لها. 

حفل محمد حماقي 

وأحيا النجم محمد حماقي، حفل غنائي ساهر في مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي أمس الجمعة 28 أغسطس ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

ألبوم محمد حماقي 

على جانب آخر، يعيش محمد حماقي حالة من النشاط الفني بعد إطلاق ألبومه الغنائي الجديد «سمّعوني»، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية متكاملة تناسب مختلف الأذواق.

وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد من أبرز صناع الأغنية العربية، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما تضمن الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ومن بين الأغنيات التي لفتت انتباه الجمهور أغنية «مشيتي»، التي شهدت تجدد التعاون بين حماقي والشاعر مصطفى ناصر، وجاءت بكلمات تحمل طابعًا عاطفيًا مؤثرًا، فيما وضع ألحانها عمرو مصطفى، وتولى ديفيد أمين مهمة التوزيع الموسيقي، بينما أشرف أمير محروس على الميكس والماستر.

أغاني محمد حماقي

وخلال حفل سابق، قدم حماقي أغنية “بحرية”، موجها تحية للفنانة شيرين، قبل أن يعلن للجمهور أن جدة ستكون على موعد قريب مع حفل يجمعهما لتقديم الأغنية معا على المسرح، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واستمرت الأجواء الحماسية حتى بعد انتهاء الوقت المحدد للحفل، إذ واصل حماقي الغناء والتفاعل مع الجمهور، غير مكترث بمرور الوقت، في ليلة عكست حجم السعادة التي عاشها على المسرح، والحفاوة الكبيرة التي حظي بها من جمهور جدة.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الغنائية التي تقدمها بنش مارك في موسم جدة، استمرارا لجهودها في استقطاب أبرز نجوم الغناء العربي، وتقديم تجارب فنية متكاملة ترتقي بالمشهد الترفيهي، وتعزز مكانة جدة كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية في المنطقة.

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