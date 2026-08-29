قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات وإطلاق نار في عاصمة النيجر .. ماذا يحدث ؟
القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 82 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش 5 سفن
الغربية: تحرك عاجل لفحص استغاثة رحمة عصام عقب نجاتها من سطو 4 ملثمين
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-8-2023
64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% 54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
دعاء قضاء الحاجة مع أذان الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج وتيسير الأمور
سعر الذهب في الصاغة الآن
احذر تجاهلها.. علامات تستدعي تحديث عداد الكهرباء فورًا
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة
أول تعليق من رئيسة فنزويلا على أضخم صفقة نفط في العالم
قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها
تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاردي بي تكشف الوجه الآخر للشهرة.. تحديات صعبة بسبب الأمومة وضغوط النجاح

مغنية الراب الأمريكية كاردي بي
مغنية الراب الأمريكية كاردي بي
أوركيد سامي

كشفت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية والمهنية، متحدثة بصراحة عن الضغوط التي تفرضها عليها الشهرة، والتضحيات التي تقدمها كأم لأربعة أطفال في ظل محاولتها المستمرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها العائلية ومسيرتها الفنية.

وأوضحت كاردي بي أنها تحاول قدر الإمكان إبقاء أطفالها إلى جانبها خلال ارتباطاتها المهنية، إلا أن طبيعة عملها تفرض عليها أحيانًا الابتعاد عنهم، خاصة مع الحفلات والجولات الفنية والسفر المستمر، وهو ما يجعل الموازنة بين حياتها الأسرية وعملها أمرًا صعبًا.

وأكدت النجمة الأمريكية أن الأمهات العاملات يقدمن الكثير من التضحيات من أجل توفير حياة ومستقبل أفضل لأطفالهن، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يتمكن أبناؤها عندما يكبرون من فهم الأسباب التي دفعتها إلى العمل بهذه الطريقة، وأن يدركوا أنها كانت تبذل كل ما في وسعها من أجلهم.

وقالت كاردي بي إنها تأمل أن ينظر أطفالها يومًا إلى مسيرتها وما حققته، ويفهموا أن والدتهم كانت تعمل بكل طاقتها ولم تكن منشغلة بالاحتفالات أو الذهاب إلى النوادي، وإنما كانت تتحمل مسؤولياتها وتقدم التضحيات بهدف بناء حياة أفضل لهم.

وتعكس تصريحات كاردي بي جانبًا مختلفًا من حياة النجوم، إذ إن الصورة التي يراها الجمهور من نجاح وشهرة وأضواء لا تعكس دائمًا حجم الضغوط التي يعيشها الفنان خلف الكواليس، خاصة عندما تتداخل المسؤوليات المهنية مع الحياة الأسرية.

كما تحدثت كاردي بي عن تجربتها مع الشهرة، مؤكدة أنها لطالما حلمت بالوصول إلى النجاح وتحقيق مكانة بارزة في عالم الموسيقى، لكنها لم تتوقع أن يصاحب ذلك القدر الكبير من التدقيق والانتقادات والضغوط المستمرة.

وأشارت إلى أن حياة المشاهير تتضمن الكثير من الأمور التي لم يختاروها أو يطلبوها، موضحة أن الشخص لا يمكن أن يكون مستعدًا بشكل كامل لهذا النوع من الضغط، مهما حاول حماية نفسه أو وضع حدود بين حياته الخاصة وحياته أمام الجمهور.

وترى كاردي بي أن التعامل مع الشهرة يحتاج إلى إيجاد وسيلة مناسبة لكل شخص تساعده على تجاوز الضغوط والتحديات التي تأتي مع الأضواء، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم اللجوء إلى المخدرات كوسيلة للتعامل مع الضغوط النفسية أو الهروب منها.

وجاءت تصريحات كاردي بي لتكشف عن جانب إنساني من حياتها بعيدًا عن صورتها كواحدة من أبرز نجمات الراب في الولايات المتحدة، خاصة أن نجاحها الفني الكبير تزامن مع مسؤولياتها كأم، وهو ما جعلها أمام تحدٍ مستمر يتمثل في الحفاظ على مسيرتها الفنية دون أن تتخلى عن دورها تجاه أطفالها.

وحققت كاردي بي انتشارًا واسعًا خلال السنوات الماضية، وكان من أبرز المحطات في مسيرتها النجاح الكبير الذي حققته أغنية Bodak Yellow، والتي ساهمت في ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز نجمات الراب في جيلها.

واستطاعت الفنانة الأمريكية تعزيز نجاحها من خلال ألبوم Invasion of Privacy، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا، وحصلت عنه على جائزة غرامي لأفضل ألبوم راب عام 2019، لتواصل بعدها حضورها القوي في صناعة الموسيقى.

ورغم ما حققته من نجاح وشهرة، تؤكد كاردي بي أن حياة النجومية ليست سهلة كما تبدو من الخارج، وأن الوصول إلى القمة يأتي في كثير من الأحيان مصحوبًا بضغوط وتضحيات شخصية، وهو ما تحاول التعامل معه بالتزامن مع مسؤولياتها الأسرية.

وتواصل كاردي بي مسيرتها الفنية بالتوازي مع تربية أطفالها الأربعة، في محاولة للحفاظ على حضورها في الساحة الموسيقية، مع التأكيد على أهمية عائلتها في حياتها. وتوضح تصريحاتها أن الغياب الذي تفرضه طبيعة عملها لا يمثل بالنسبة لها خيارًا سهلًا، وإنما تضحية تراها ضرورية في بعض الأحيان من أجل مستقبل أبنائها.

وتسلط تجربة كاردي بي الضوء على الوجه الآخر للشهرة، حيث لا تقتصر حياة الفنان على الحفلات والنجاحات والأضواء، وإنما تتضمن أيضًا ضغوطًا مستمرة وتضحيات عائلية وشخصية، خاصة عندما يحاول النجم الجمع بين النجاح المهني والحياة الأسرية

كاردي بي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

جانب من الانجازات

وزارة النقل تستعرض إنجازات ضخمة بتكلفة تتجاوز 2 تريليون جنيه

مرصد القطامية

مرصد القطامية: تدريب طلاب علوم الفضاء بجامعة العاصمة على الرصد وتحليل البيانات ومتابعة خسوف القمر

بالصور

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟.. حقائق يجب أن يعرفها الرجال.. ماهي العلامات التي تستدعي الانتباه؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد