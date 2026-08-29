كاردي بي تكشف الوجه الآخر للشهرة.. تحديات صعبة بسبب الأمومة وضغوط النجاح

كشفت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية والمهنية، متحدثة بصراحة عن الضغوط التي تفرضها عليها الشهرة، والتضحيات التي تقدمها كأم لأربعة أطفال في ظل محاولتها المستمرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها العائلية ومسيرتها الفنية.

وأوضحت كاردي بي أنها تحاول قدر الإمكان إبقاء أطفالها إلى جانبها خلال ارتباطاتها المهنية، إلا أن طبيعة عملها تفرض عليها أحيانًا الابتعاد عنهم، خاصة مع الحفلات والجولات الفنية والسفر المستمر، وهو ما يجعل الموازنة بين حياتها الأسرية وعملها أمرًا صعبًا.

وأكدت النجمة الأمريكية أن الأمهات العاملات يقدمن الكثير من التضحيات من أجل توفير حياة ومستقبل أفضل لأطفالهن، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يتمكن أبناؤها عندما يكبرون من فهم الأسباب التي دفعتها إلى العمل بهذه الطريقة، وأن يدركوا أنها كانت تبذل كل ما في وسعها من أجلهم.

وقالت كاردي بي إنها تأمل أن ينظر أطفالها يومًا إلى مسيرتها وما حققته، ويفهموا أن والدتهم كانت تعمل بكل طاقتها ولم تكن منشغلة بالاحتفالات أو الذهاب إلى النوادي، وإنما كانت تتحمل مسؤولياتها وتقدم التضحيات بهدف بناء حياة أفضل لهم.

وتعكس تصريحات كاردي بي جانبًا مختلفًا من حياة النجوم، إذ إن الصورة التي يراها الجمهور من نجاح وشهرة وأضواء لا تعكس دائمًا حجم الضغوط التي يعيشها الفنان خلف الكواليس، خاصة عندما تتداخل المسؤوليات المهنية مع الحياة الأسرية.

كما تحدثت كاردي بي عن تجربتها مع الشهرة، مؤكدة أنها لطالما حلمت بالوصول إلى النجاح وتحقيق مكانة بارزة في عالم الموسيقى، لكنها لم تتوقع أن يصاحب ذلك القدر الكبير من التدقيق والانتقادات والضغوط المستمرة.

وأشارت إلى أن حياة المشاهير تتضمن الكثير من الأمور التي لم يختاروها أو يطلبوها، موضحة أن الشخص لا يمكن أن يكون مستعدًا بشكل كامل لهذا النوع من الضغط، مهما حاول حماية نفسه أو وضع حدود بين حياته الخاصة وحياته أمام الجمهور.

وترى كاردي بي أن التعامل مع الشهرة يحتاج إلى إيجاد وسيلة مناسبة لكل شخص تساعده على تجاوز الضغوط والتحديات التي تأتي مع الأضواء، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم اللجوء إلى المخدرات كوسيلة للتعامل مع الضغوط النفسية أو الهروب منها.

وجاءت تصريحات كاردي بي لتكشف عن جانب إنساني من حياتها بعيدًا عن صورتها كواحدة من أبرز نجمات الراب في الولايات المتحدة، خاصة أن نجاحها الفني الكبير تزامن مع مسؤولياتها كأم، وهو ما جعلها أمام تحدٍ مستمر يتمثل في الحفاظ على مسيرتها الفنية دون أن تتخلى عن دورها تجاه أطفالها.

وحققت كاردي بي انتشارًا واسعًا خلال السنوات الماضية، وكان من أبرز المحطات في مسيرتها النجاح الكبير الذي حققته أغنية Bodak Yellow، والتي ساهمت في ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز نجمات الراب في جيلها.

واستطاعت الفنانة الأمريكية تعزيز نجاحها من خلال ألبوم Invasion of Privacy، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا، وحصلت عنه على جائزة غرامي لأفضل ألبوم راب عام 2019، لتواصل بعدها حضورها القوي في صناعة الموسيقى.

ورغم ما حققته من نجاح وشهرة، تؤكد كاردي بي أن حياة النجومية ليست سهلة كما تبدو من الخارج، وأن الوصول إلى القمة يأتي في كثير من الأحيان مصحوبًا بضغوط وتضحيات شخصية، وهو ما تحاول التعامل معه بالتزامن مع مسؤولياتها الأسرية.

وتواصل كاردي بي مسيرتها الفنية بالتوازي مع تربية أطفالها الأربعة، في محاولة للحفاظ على حضورها في الساحة الموسيقية، مع التأكيد على أهمية عائلتها في حياتها. وتوضح تصريحاتها أن الغياب الذي تفرضه طبيعة عملها لا يمثل بالنسبة لها خيارًا سهلًا، وإنما تضحية تراها ضرورية في بعض الأحيان من أجل مستقبل أبنائها.

وتسلط تجربة كاردي بي الضوء على الوجه الآخر للشهرة، حيث لا تقتصر حياة الفنان على الحفلات والنجاحات والأضواء، وإنما تتضمن أيضًا ضغوطًا مستمرة وتضحيات عائلية وشخصية، خاصة عندما يحاول النجم الجمع بين النجاح المهني والحياة الأسرية