سعر الذهب في الصاغة الآن

استقر سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم السبت 29-8-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة دون تغيير .

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب لدرجات مستققرة دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.





تحركات الذهب

تعرض سعر جرام الذهب لحالة من التذبذب خلال تعاملات أمس ليفقد مايقارب من 10 جنيهات في المتوسط بعد زيادة بقيمة 20 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له6465 جنيها.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 51.71 ألف جنيه

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا6465 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4471 دولار للشراء و 4470 دولار للبيع.