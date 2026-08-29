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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم السبت 29-8-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة دون تغيير .

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب لدرجات مستققرة دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.


 

أسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

تعرض سعر جرام الذهب لحالة من التذبذب خلال تعاملات أمس ليفقد مايقارب من 10 جنيهات في المتوسط بعد زيادة بقيمة 20 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له6465 جنيها.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 51.71 ألف جنيه

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا6465 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

سعر  الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4471 دولار للشراء و 4470 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال احبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم

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