سعر الذهب في السعودية الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في السعودية مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 27-8-2026 بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

سعر الذهب في السعودية

وأظهرت تداولات الذهب استقرارا داخل المملكة العربية السعودية لتشمل بذلك معظم المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 486 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 556 ريال سعودي .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 509.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلي 486.6 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 417 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3981 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب 17.29 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4610 دولار.