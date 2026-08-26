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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ 7406

ذهب
ذهب
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب التراجع لليوم الثاني على التوالي متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميا، بعد الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

ويترقب المستثمرين  بيانات أمريكية التضخم في الولايات المتحدة لاستجلاء مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم  الاربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد”  سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء على مستوى جميع الأعيرة الذهبية،

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4597  دولارات الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5554 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6480  جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7406 جنيهات للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 51.840 جنيها.


 

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