قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يهنئ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء
متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق
الصحة: لا يوجد أي انتشار وبائي للسالمونيلا في مصر
مستشار وزير التعليم العالي: طلاب الجامعات المصرية يحتاجون إلى الدعم.. ومواهبهم قادرة على المنافسة عالميًا
البابا تواضروس من كنيسة «غربال»: الغفران يكسر دائرة الغضب وحسابات المنطق
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال على الحدود مع الصين إلى 157 قتيلا
كواليس مثيرة في واقعة السرقة الهوليودية لحمولة سيارة نقل على الطريق السريع
طعنته في قلبه.. سيدة تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه بالسلام
التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط
ربنا ينصره ويثبت أقدامه.. آمال إسماعيل تعرب عن سعادتها بعد تكريم الرئيس السيسي
الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة زد في الدوري
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة لاستحضار سيرة الرسول والاقتداء بأخلاقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جرائم الكهرباء تحت طائلة القانون.. متى تكون العقوبة غرامة ومتى تصل للحبس؟

الكهرباء
الكهرباء
حسن رضوان

لم يترك قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 جرائم العبث بشبكات الكهرباء أو سرقة التيار دون عقوبات رادعة، حيث وضع القانون حزمة من العقوبات التي تتدرج بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها، لتصل في بعض الحالات إلى السجن وغرامات مالية كبيرة.

السجن وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء

ونصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من هدم أو أتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

أما إذا وقع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

إلزام المتسبب بإعادة الشيء إلى أصله

وألزم القانون، في جميع الأحوال، المحكمة بالحكم من تلقاء نفسها على المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو تحمل نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

مليون جنيه غرامة لمزاولة نشاط الكهرباء دون ترخيص

ووفقًا للمادة 69، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من مارس دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيًا من أنشطة الكهرباء المشار إليها في القانون.

وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

توصيل الكهرباء دون سند قانوني.. عقوبة تصل للحبس 6 أشهر

وحدد القانون عقوبات أيضًا لبعض المخالفات التي قد تقع أثناء تأدية الأعمال المرتبطة بأنشطة الكهرباء.

وتنص المادة 70 على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية عمله أو بسببه، بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، أو امتنع عمدًا عن تقديم إحدى الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

سرقة التيار الكهربائي.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

وشدد القانون العقوبة على الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق، حيث يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويتيح القانون انتهاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

عقوبات تصل إلى السجن ومليون جنيه غرامة

وتكشف هذه النصوص عن تشدد قانون الكهرباء في مواجهة صور التعدي على منظومة الكهرباء، سواء من خلال إتلاف المنشآت والمعدات، أو ممارسة أنشطة كهربائية دون ترخيص، أو توصيل التيار دون سند قانوني، أو الاستيلاء على الكهرباء بغير حق، بما يستهدف حماية البنية التحتية وضمان استقرار وانتظام مرفق الكهرباء.

انون الكهرباء قانون الكهرباء الكهرباء سرقة التيار منشآت الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

امام عاشور

الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

قطع اثار

من المزادات إلى الدارك ويب.. مصر تكثف تحركاتها لاستعادة آثارها من الخارج

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي حملت طمأنات للمصريين

ميمي جمال

المسافة بين القرى كبيرة.. ميمي جمال: بنخاف على ولادنا من مشاوير الساحل الشمالي الطويلة

بالصور

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد