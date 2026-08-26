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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان ودبل زوكش وساكي يطرحون أغنية باكو غدًا

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان محمد رمضان للتعاون مع ثنائي الراب دبل زوكش والرابر الإيطالي ساكي Sacky، في أغنية جديدة بعنوان «باكو»، والمقرر طرحها غدًا، ضمن ألبوم دبل زوكش المنتظر «مرسيدس».

وصور الفيديو كليب في مدينة السلام بالقاهرة، واختار صناع العمل أجواء مستوحاة من الشارع المصري والحياة الشعبية، مع معالجة بصرية تتماشى مع طبيعة الأغنية، بينما تولى المخرج خالد برجونا إخراج الكليب.

وتأتي الأغنية بتوقيع الفنانين الثلاثة، حيث كتب كل منهم الجزء الخاص به، فيما تولى «الكاب» مهمة التوزيع الموسيقي، ليجمع العمل بين إيقاعات الراب واللمسة الشعبية.

ألبوم «مرسيدس»

وتعد باكو إحدى أغنيات ألبوم «مرسيدس»، الذي يضم 8 أغنيات ويطرحها دبل زوكش بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة، بعد أغنية حارة التي قدمها بالتعاون مع الرابر أوني. 

مسلسل محمد رمضان 

وكان كشف الفنان محمد رمضان عن مستجدات مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أنه لم يتم الاستقرار على أبطال العمل أو ترشيح أي فنان للمشاركة فيه حتى الآن.

وأوضح رمضان، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة، مشيرا إلى أن ترشيحات الفنانين المتداولة خلال الفترة الماضية لا أساس لها من الصحة.

وكتب محمد رمضان: «باقي 168 يومًا على مسلسل عشماوي رمضان 2027، ولم يتم أي ترشيحات لأي ممثل أو ممثلة حتى الانتهاء من كتابة المسلسل أولًا.. وأي ترشيحات تداولت غير حقيقية».

وجاء تعليق محمد رمضان ردا على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن أسماء الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة «عشماوي»، ليحسم الجدل مؤكدًا عدم صحة تلك الترشيحات في الوقت الحالي.

ويعود محمد رمضان إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي يتولى كتابته محمد إسماعيل أمين، ويخرجه بيتر ميمي، وذلك بعد غيابه عن المشاركة في الدراما الرمضانية لعدة مواسم. 

ألبوم «مرسيدس» اغانى محمد رمضان محمد رمضان الرابر الإيطالي ساكي Sacky

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