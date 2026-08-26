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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موكوينا يحشد القوة الضاربة لـ بيراميدز قبل مواجهة أبو قير للأسمدة

بيراميدز
بيراميدز
عمرو مصطفى

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة أبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في معسكر مباراة أبو قير للأسمدة

 

ويحل أبو قير ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد

خط الدفاع: محمد الشيبي - خالد عوض - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - أحمد توفيق - محمود صابر - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - عودة فاخوري - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما

حمادة القلاوي حكمًا لمباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة غدًا في الدوري

 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة إلى الحكم حمادة القلاوي، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي لمواصلة انطلاقته القوية والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويعاون حمادة القلاوي في إدارة المباراة طاقم تحكيم سيتم الإعلان عن تشكيله وفقًا لما تقرره لجنة الحكام، بينما يترقب الفريقان المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

موكوينا بيراميدز أبو قير للأسمدة مباراة أبو قير للأسمدة الدوري الممتاز

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