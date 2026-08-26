قائمة بيراميدز في معسكر مباراة أبو قير للأسمدة

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة أبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز.

ويحل أبو قير ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد

خط الدفاع: محمد الشيبي - خالد عوض - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - أحمد توفيق - محمود صابر - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - عودة فاخوري - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما