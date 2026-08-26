حمادة القلاوي حكمًا لمباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة غدًا في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة إلى الحكم حمادة القلاوي، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي لمواصلة انطلاقته القوية والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويعاون حمادة القلاوي في إدارة المباراة طاقم تحكيم سيتم الإعلان عن تشكيله وفقًا لما تقرره لجنة الحكام، بينما يترقب الفريقان المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.