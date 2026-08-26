مندوب مصر الدائم الأسبق لدى الأمم المتحدة: واشنطن جربت العقوبات على إيران لعقود ولم تُفلح

قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم الأسبق لدى الأمم المتحدة، إن تصريح الرئيس الإيراني بأن الولايات المتحدة لن تحقق شيئًا من الضغط الاقتصادي على طهران يمثل تحديًا لواشنطن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة جربت العقوبات الاقتصادية ضد إيران على مدار 50 عامًا دون نجاح.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العقوبات الأمريكية الأخيرة لم تُعلن بالكامل في البداية، إذ أُعلنت النية لفرضها يوم الأربعاء على أن يتم الإعلان عنها يوم الاثنين، قبل أن يُعلن عن بعضها مع التهديد بفرض عقوبات إضافية، مشيرًا، إلى أن هذا التسلسل يعكس حالة من التخبط.

وتابع، أن هذا الوضع يمنح الجانب الإيراني مزيدًا من الثقة، خصوصًا أن منهج العقوبات جرى اختباره أكثر من مرة ولم يحقق أهدافه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إيران تتعرض لضغط كبير، ولا يمكن استبعاد احتمال سقوط النظام الإيراني تحت وطأة العقوبات.

الانتخابات النصفية

ورجح السفير معتز أحمدين أن يراوح الوضع مكانه حتى الانتخابات النصفية الأمريكية، معتبرًا أن الولايات المتحدة قد تكون الطرف الذي يضطر إلى التراجع أو «الرمش أولًا» وليس إيران.