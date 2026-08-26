اعتلى الصندوق الخلفي.. القبض على سائق سمح لشخص بالجلوس فوق السيارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير دون ربط حمولة السيارة بالإضافة لاعتلاء أحد الأشخاص صندوق السيارة الخلفى، ما يُعرض حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 21 / الجارى حال سيره بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.