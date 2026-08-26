«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) بياناً بظواهر حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 27 أغسطس حتى الإثنين 31 أغسطس 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً.

وحذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما أشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية، مع نشاط للرياح أحياناً مساءً على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة (العظمى والمحسوسة في الظل)، تكون كالتالي: