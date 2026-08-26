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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي تعزز جسور الثقة بين القيادة والمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أشاد النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة خلال احتفالية المولد النبوي، مؤكدًا أنها تعكس حرصًا راسخًا على ترسيخ مبدأ المصارحة والشفافية، وتعزيز جسور الثقة والوعي بين القيادة السياسية والمواطنين.

وقال متولي، إن توقيت هذه التوجيهات يحمل دلالة مهمة، خاصة مع الدعوة إلى إعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وطرحها أمام المواطنين بصورة واضحة ومتكاملة، بما يتيح للرأي العام التعرف على ما تم إنجازه، وما واجهته الدولة من تحديات.

وأضاف أن دعوة الرئيس إلى مشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات وكل المهتمين بالشأن العام في هذا الطرح، وإتاحة مساحة للنقاش تمتد لأسبوع أو عشرة أيام، تؤكد أن بناء الوعي لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالمعلومات والحقائق والأرقام والحوار المفتوح، مشددًا على أهمية أن يكون هذا المؤتمر فرصة حقيقية للمصارحة وطرح الأسئلة والاستماع إلى مختلف الرؤى.

وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن متابعة ملف المديونية، ومقارنتها بحجم ما قدمته الدولة من دعم على مدار العقود الماضية، إلى جانب الملفات المتعلقة بالكهرباء والأسواق والإسكان والنقل والطرق والانضباط المروري والخدمات المحلية، تعكس توجهًا واضحًا نحو الاقتراب أكثر من المواطن ومشكلاته اليومية، وعدم الاكتفاء بالحلول المكتبية أو التقارير الورقية.

وأشار متولي إلى أن توجيه الرئيس بضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات واستكمال المرافق، وكذلك التشديد على مواجهة التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء وتيسير سداد المتأخرات، وضبط الأسواق والتوسع في المنافذ الحكومية، يمثل ترجمة مباشرة لفكرة أن المواطن يجب أن يشعر بنتائج جهود الدولة في حياته اليومية.

وأوضح أن توجيه الرئيس بإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية، إلى جانب التأكيد على المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين من جانب المحافظين ووزارة التنمية المحلية، يرسخ مفهوم الدولة القريبة من المواطن، التي تستمع إلى شكواه وتشرح له الحقائق وتعمل على حل مشكلاته.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا النهج من المصارحة والشفافية، لأن الثقة بين المواطن والدولة تُبنى بالإنجاز، وتترسخ بالمعلومات، وتزداد بالحوار الصادق، مشيرًا إلى أن عرض ما تحقق من مشروعات وإنجازات وتحديات أمام الشعب يمثل خطوة مهمة لتعزيز الوعي الوطني، وتصحيح الصورة أمام الرأي العام، وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة الإيجابية في مسيرة بناء الدولة. 

صناعة الشيوخ الرئيس السيسي جسور الثقة القيادة

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