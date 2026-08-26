ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. و«أنفيلد» خارج الحسابات

لن يتمكن ليفربول من استضافة ريال مدريد على ملعب أنفيلد خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ وذلك بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتنص لوائح البطولة على عدم إقامة المواجهة نفسها على الملعب ذاته لثلاثة مواسم متتالية.

وكان أنفيلد قد استضاف مواجهة ليفربول وريال مدريد خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026، ما يحول دون تكرار اللقاء على الملعب نفسه في الموسم الحالي.

وتنطبق القاعدة ذاتها على مواجهة أرسنال وإنتر ميلان، إذ تمنع لوائح يويفا إقامة المباراة على الملعب نفسه للموسم الثالث تواليًا.

وبحسب صحيفة “ذا إندبندنت”، فإن هذه القاعدة التنظيمية تؤثر في تحديد الملاعب التي يمكن أن تستضيف بعض المواجهات خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.