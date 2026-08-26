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سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري مدعومة بصعوده في البورصة العالمية.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

 سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب عيار 24 - الأنقى بين الجميع يتصدر عيار 24 قائمة الأسعار كونه الأعلى نقاءً، وسجل اليوم 7520 جنيهًا للبيع، مقابل 7465 جنيهًا للشراء في محال الصاغة.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 - الأكثر طلبًا في مصر وخيار الغالبية العظمى من المصريين لملاءمته للصناعة والاستخدام اليومي، حيث بلغ سعر البيع 6580 جنيهًا، وسعر الشراء 6530 جنيهًا للجرام الواحد.

أسعار الأعيرة الأقل سعرا 

تعد أعيرة 18و14 بالنسبة لمحبي القطع الأخف والأنسب للاستخدام اليومي، استقر سعر بيع عيار 18 عند 5640 جنيهًا، مقابل 5595 جنيهًا للشراء.

 أما سعر جرام الذهب عيار 14، الأقل انتشارًا، فسجل 4385 جنيهًا للبيع و4355 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب بيعا وشراءا

وصل الجنيه الذهب اليوم إلى 52640 جنيهًا للبيع، مقابل 52240 جنيهًا للشراء، وهو المكوّن من ثمانية جرامات من عيار 21.

الأونصة.. الرابط بين السوق المصري والعالمي

تُعد الأونصة، التي تزن 31.1 جرامًا من الذهب الخالص، المقياس الذي يربط السوق المحلي بالأسواق العالمية. وقد سجلت اليوم 233900 جنيه للبيع مقابل 232120 جنيهًا للشراء بالجنيه المصري، بينما بلغ سعرها عالميًا نحو 4666.57 دولار أمريكي.

فرق دولار الصاغة عن سعر البنوك

من العوامل التي تستحق المتابعة عن قرب، سجل دولار الصاغة في السوق الموازية اليوم نحو 50.12 جنيهًا، وهو أقل من السعر الرسمي في البنوك المصرية البالغ 50.42 جنيهًا، وهو فارق يفسر جزءًا من حركة أسعار الذهب محليًا.

عوامل مؤثرة في  صعود وهبوط أسعار الذهب

يتأثر سعر الذهب في مصر بثلاثة عوامل رئيسية تتشابك معًا: أولها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وثانيها تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وثالثها حجم الطلب المحلي على المعدن الأصفر، الذي لا يزال يمثل الملاذ الآمن الأول للادخار لدى شريحة كبيرة من المصريين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب

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