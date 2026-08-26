متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرار نسبيا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري دون حدوث أي تحركات كبيرة.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث سعر الدولار، حيث سجل سعر الشراء 50.80 جنيه، وسعر البيع 50.90 جنيه.

استقر سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي دون تغيير يذكر، مسجلًا 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

وسجل بنك نكست تراجعًا طفيفًا ليصل سعر الشراء إلى 50.69 جنيه والبيع إلى 50.79 جنيه.

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل في بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني (NBK) نفس المستوى تقريبًا عند 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

فيما استقر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) عند 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، سعرًا متطابقًا للدولار اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 50.37 جنيه وسعر البيع 50.47 جنيه.

واستقر سعر الدولار في كل من بنك القاهرة والمصرف المتحد وقناة السويس وبنك التنمية الصناعية والعربي الأفريقي وميد بنك والمصري الخليجي (EG Bank) عند المستوى ذاته، 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية فتراجع سعر الدولار إلي 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنك HSBC، بنك أبوظبي التجاري (ADCB) وبنك الكويت الوطني للتمويل ليصل إلي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول (FABMISR) عند 50.34 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع، فيما سجل بنك كريدي أجريكول مصر سعر 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار في بنوك فيصل الإسلامي، البركة و التجاري الدولي (CIB) لسعر شراء بلغ 50.30 جنيه وسعر بيع 50.40 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.35 جنيه للشراء و 50.49 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم

50.80 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

50.40 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم

50.47 جنيه