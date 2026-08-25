تراجعات طفيفة.. أسعار الدولار في مصر ختام الثلاثاء

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا، وسط حالة من الاستقرار النسبي للعملة الخضراء في السوق المصري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث سعر الدولار، حيث سجل سعر الشراء 50.80 جنيه، وسعر البيع 50.90 جنيه.

استقر سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي دون تغيير يذكر، مسجلًا 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

وسجل بنك نكست تراجعًا طفيفًا ليصل سعر الشراء إلى 50.69 جنيه والبيع إلى 50.79 جنيه.

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل في بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني (NBK) نفس المستوى تقريبًا عند 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

فيما استقر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) عند 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، سعرًا متطابقًا للدولار اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 50.37 جنيه وسعر البيع 50.47 جنيه.

واستقر سعر الدولار في كل من بنك القاهرة والمصرف المتحد وقناة السويس وبنك التنمية الصناعية والعربي الأفريقي وميد بنك والمصري الخليجي (EG Bank) عند المستوى ذاته، 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية فتراجع سعر الدولار إلي 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنك HSBC، بنك أبوظبي التجاري (ADCB) وبنك الكويت الوطني للتمويل ليصل إلي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول (FABMISR) عند 50.34 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع، فيما سجل بنك كريدي أجريكول مصر سعر 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار في بنوك فيصل الإسلامي، البركة لسعر شراء بلغ 50.30 جنيه وسعر بيع 50.40 جنيه.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) أقل سعر للدولار بين البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء 50.30 جنيه، وسعر البيع 50.40 جنيه.

وأظهرت تعاملات اليوم تراجع طفيف في أسعار الدولار عبر معظم البنوك المصرية، مع تفاوت بسيط في نسب التغيير تراوحت بين الاستقرار التام والتراجع فيما ظل الفارق بين أعلى وأدنى سعر للدولار في السوق المصرفي المصري في حدود نصف جنيه تقريبًا.