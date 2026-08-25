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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع السفيرة الفرنسية للمناخ والبيئة تعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع السيدة/ باربرا بومبيلي، سفيرة الجمهورية الفرنسية للمناخ
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع السيدة/ باربرا بومبيلي، سفيرة الجمهورية الفرنسية للمناخ
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، باربرا بومبيلي، سفيرة الجمهورية الفرنسية للمناخ والبيئة، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، ومناقشة المبادرات المقترحة لتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» المنعقد في منغوليا.

وأكد سويلم دعم مصر لحشد المزيد من الاستثمارات في قطاع المياه، خاصة من خلال أدوات التمويل المبتكرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومات مالية قادرة على جذب الاستثمارات وضمان استدامة خدمات المياه، بما يسهم في جعل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ أكثر تركيزًا على التنفيذ والاستثمار وتحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتكامل بين المبادرات المصرية والفرنسية المطروحة في هذا المجال، ومشددًا على أهمية مواصلة الفرق الفنية من الجانبين بحث سبل تطوير هذه المبادرات وتعظيم أثرها.

وأكد الدكتور سويلم أهمية أن تعكس الصياغات المقترحة للمبادرات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمياه، مشددًا على أن المياه تمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

كما تناول اللقاء موقف مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي، خاصة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن بينها «البرنامج القومي الرابع للصرف»، و«مشروع التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا»، و«الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع»، حيث تم استعراض موقف التنفيذ وأوجه التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه سيمثل فرصة مهمة لاستكمال المناقشات الخاصة بالمبادرات المقترحة لتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، حيث سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى لمواصلة مناقشة هذه المبادرات وتحديد النتائج المستهدفة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، بما يسهم في بلورة حزمة قوية ومركزة تحظى بأوسع دعم دولي ممكن.

سفيرة الجمهورية الفرنسية للمناخ الاستثمار والتمويل في قطاع المياه التحكم الآلي

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