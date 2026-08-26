أنا اللي اكتشفته| سمير كمونة: إمام عاشور نجم كبير ويحب الأهلي.. وخبرات الأحمر ستحسم مواجهة زد

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور يعد من أبرز نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب ملتزم في تدريباته مع الفريق، وأن الضغوط والانتقادات جزء من ضريبة النجومية.

وقال “كمونة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":"دائمًا النجوم بيكون حواليها ناس مش عايزة شكلهم يكون كويس أمام الجمهور، وإمام عاشور من نجوم مصر آخر 3 سنوات، وهو ملتزم في التدريبات مع الأهلي".

وأضاف: "أنا من اكتشف إمام عاشور في المحلة، وصعدته للفريق الأول، وقلت لهم إنه هيكون نجم كبير، واتعمل له عقد، وبعدها راح حرس الحدود".

وتابع:"إمام لاعب كبير وهيفيد الأهلي الفترة القادمة، وهو فاد الأهلي، وهو بيحب الأهلي، وطبيعي يكون عليه الضوء كتير، ودي ضريبة النجومية والشهرة".

وأردف:"إمام عاشور نجم دولي، ولو في مشكلة، وائل جمعة مش هيسكت ولا سيد عبدالحفيظ".

وأوضح:"إمام عاشور يستعد حاليًا للدخول في مباريات الأهلي والمشاركة من جانب حسين عموتة، وهو حاليًا أفضل من الفترة الماضية".

وعن مباراة الأهلي أمام الشرقية إنبي، قال كمونة:"أوعى ييجي لك أفشة، أنا اللي معلم أفشة الكعب، اللي اتعمل في الفينش بتاع أفشة حلو، ماتش حلو، والأهلي فرقة محترمة جدًا، عملوا جيم كويس أوي، وثقة كبيرة، خدوا ثقة كبيرة وجابوا جونين".

وتابع:"مدرب الشرقية كويس، فتح الملعب وطمع، والأهلي بخبرته جاب الماتش".

واختتم سمير كمونة تصريحاته قائلًا: "أوعى تأمن للأهلي لحد ما تركب الأتوبيس، والشغل اللي عمله المدرب والاسكواد ريّح الدنيا، والخبرات ستحسم مباراة زد".