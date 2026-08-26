«شبانة» يرد على مُنتقدي إمام عاشور: قمة الالتزام في تدريبات الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أنه لا توجد أي مقارنة بين أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك، ووضع إمام عاشور مع الأهلي، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلي ملتزم بالتدريبات، ولا توجد أي أزمة بينه وبين النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يُذاع على قناة «CBC»: «البعض يربط بين أزمة بيزيرا مع الزمالك وبين إمام عاشور والأهلي، ومفيش مقارنة إطلاقًا؛ لأن بيزيرا ضرب بعقده مع الزمالك عرض الحائط وقاعد على تيك توك، بينما إمام عاشور مستمر في الأهلي ويتدرب، وعقده مستمر لمدة موسمين، والبعض يرى أنه متمرد».

وأضاف: «بيراميدز عنده مهند لاشين ومحمود مرعي ومحمد حمدي، وعقودهم تنتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأي نادٍ في يناير، ومحدش بيتكلم عن إنهم متمردين، وكذلك أحمد فتوح عقده مع الزمالك ينتهي أيضًا بنهاية الموسم، ومحدش بيتكلم».

وتابع: «إمام عاشور بيشارك في التدريبات وسعيد وبيضحك، ومفيش مشكلة مع إمام، وبقسم على الهواء إنه خلال أيام الأهلي هيعلن تجديد عقد إمام عاشور».

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: «إمام عاشور قمة الالتزام في التدريبات مع الأهلي».