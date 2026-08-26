«حرمني من وداع أمي» .. زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد منعها من حضور جنازة والدتها بسوهاج

في واقعة إنسانية مؤثرة، لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بمحافظة سوهاج، طالبةً الحكم بتطليقها من زوجها للضرر، بعد ما أكدت أنه منعها من حضور جنازة والدتها ووداعها الأخير، ما تسبب لها في حالة نفسية سيئة، بحسب روايتها في دعواها.

ماذا حدث؟

وقالت الزوجة، في تفاصيل دعواها، إنها عاشت مع زوجها عدة سنوات، وكانت تحاول طوال فترة زواجهما الحفاظ على استقرار أسرتها وتجنب الخلافات، إلا أن تدخلات الزوج في علاقاتها بأفراد أسرتها كانت تتسبب في مشكلات متكررة بينهما.

وأضافت أنها تلقت خبر وفاة والدتها في أحد الأيام، وكانت الصدمة كبيرة عليها، خاصة أنها كانت ترغب في التوجه سريعًا إلى منزل أسرتها للمشاركة في مراسم تشييع والدتها وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.

وأوضحت الزوجة أنها أخبرت زوجها برغبتها في الذهاب إلى أسرتها، إلا أنه رفض السماح لها بالخروج، وطلب منها البقاء في المنزل، لتجد نفسها عاجزة عن الوصول إلى والدتها في اللحظات الأخيرة، وفقًا لما ذكرته في دعواها.

وتابعت الزوجة أن محاولاتها لإقناع زوجها بالسماح لها بالذهاب باءت بالفشل، مؤكدة أن الأمر لم يكن مجرد خلاف عابر بين الزوجين، وإنما موقفًا ترك داخلها جرحًا عميقًا، بعدما شعرت أنها حُرمت من حقها في توديع والدتها والمشاركة مع أسرتها في مراسم دفنها.

وأكدت أنها عقب الواقعة حاولت تجاوز ما حدث حفاظًا على حياتها الزوجية، إلا أن الخلافات بينهما ازدادت، وأصبحت تشعر بعدم الأمان والاستقرار داخل منزل الزوجية، خاصة مع تكرار ما وصفته بالتحكم في علاقتها بأسرتها.

وأشارت إلى أن الأمر انعكس على حالتها النفسية وعلاقتها بزوجها، حتى وصلت إلى قناعة بأن استمرار الحياة بينهما أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، لتقرر اللجوء إلى محكمة الأسرة والمطالبة بالتطليق للضرر، على أمل إنهاء معاناتها وبدء حياة جديدة بعيدًا عن الخلافات.

ومن جانبها، تنظر الجهات القضائية المختصة الدعوى وفق الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا للفصل فيها.