تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الأول لـ 17 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22698 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 540 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 17 نوفمبر المقبل، للطلبات ومناقشة الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.