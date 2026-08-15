قرار عاجل في مُحاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 2448 لسنة 2026 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 8450 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 2 نوفمبر المقبل لمناقشة شهود الإثبات من الأول حتى الثامن.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.