قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«وفاء النيل» وتراث الشرقية.. البردي من قرية القراموص إلى المتحف القومي للحضارة
مش قصدي اتحرش بيها.. تفاصيل أقوال المتهم بالتحرش بالمخرجة التونسية مريم فرجاني داخل أسانسير
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد الزيادة الأخيرة
وفاة الحالة رقم 13 من ضحايا حادث الدواويس في قرية الملاك بالشرقية
رئيس اتصالات النواب : تفعيل خطوط المحمول ببصمة الوجه بدءًا من سبتمبر المقبل
إدراج 6 جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي العالمي لعام 2026
بعد حادث مول أرابيلا.. تحرك برلماني لتشديد الرقابة على أسطوانات الغازات الترفيهية
ثلاثي الزمالك في قلب الأزمة.. السعيد يعود وشيكو بانزا يقترب وبيزيرا يواصل الغياب
تفاصيل مثيرة في القبض على عجوز الخانكة المتهم باستدراج الأطفال إلى شقته بأبو زعبل
عبد السلام فاروق يكتب: التبعية الفكرية
طقس الغد.. الأرصاد تحذر من درجات حرارة عالية بسبب منخفض الهند
المصري يضم هداف كهرباء الإسماعيلية.. وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع المقاولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في مُحاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 2448 لسنة 2026 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 8450 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 2 نوفمبر المقبل لمناقشة شهود الإثبات من الأول حتى الثامن.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 10 متهمين خلية الجيزة إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مستجدات خطط تطوير الشركات التابعة

أرشيفية

أعداد خريجي طب الأسنان.. نمو متسارع يفرض إعادة النظر في احتياجات السوق

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة الأولى مصريًا والثالثة أفريقيًا في التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم ARWU 2026

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

7 تغييرات بسيطة في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد